В ходе спецоперации в Дженине застрелен офицер спецслужб ПА

Источники в Дженине сообщают о пятом убитом в ходе спецоперации ЦАХАЛа. Застрелен офицер спецслужб ПА Мухаммад Джабарин (54 года), который наблюдал за перестрелкой боевиков и израильскими военными. Судя по всему, его застрелил снайпер ЦАХАЛа.

Ранее ЦАХАЛ сообщал о проведении спецоперации в Дженине. Было окружено здание, в котором находились вооруженные террористы, шла перестрелка. Затем был нанесен авиаудар по этому зданию.

Палестинские источники сообщали о четырех убитых и одном раненом в тяжелом состоянии, которого доставили в больницу в Дженине.

Названы имена еще нескольких убитых. Это боевик ХАМАСа Ясин Ахмад Махмуд аль-Ариди (30 лет), из Джалкамуса (к востоку от Дженина), и Джамаль Шауана, отец одного из боевиков, разыскиваемых за террористическую деятельность.

Операция в Дженине продолжается.