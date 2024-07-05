Второе за сутки убийство в Нацерете: погиб молодой мужчина

Днем 5 июля в Нацерете был убит молодой мужчина (примерно 25 лет), сообщает служба "Маген Давид Адом". Это второе за сутки убийство в городе Нацерет.

Напомним, что в ночь на 5 июля в Нацерете в результате стрельбы один мужчина (23 года) был убит, еще двое (21 и 24 года) получили тяжелые ранения. По предварительной версии следствия, речь идет о конфликте между преступными кланами. Было названо имя убитого ночью: Сахар Арар.