Второе за сутки убийство в Нацерете: погиб молодой мужчина
время публикации: 05 июля 2024 г., 16:21 | последнее обновление: 05 июля 2024 г., 16:24
Днем 5 июля в Нацерете был убит молодой мужчина (примерно 25 лет), сообщает служба "Маген Давид Адом". Это второе за сутки убийство в городе Нацерет.
Напомним, что в ночь на 5 июля в Нацерете в результате стрельбы один мужчина (23 года) был убит, еще двое (21 и 24 года) получили тяжелые ранения. По предварительной версии следствия, речь идет о конфликте между преступными кланами. Было названо имя убитого ночью: Сахар Арар.
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