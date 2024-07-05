Операция ЦАХАЛа в Дженине: семеро ликвидированных. Подробности, видео

Как сообщалось ранее, в пятницу, 5 июля, подразделения ЦАХАЛа окружили здание в Дженине, в районе Харш ас-Саадэ (в западной части города), в котором скрывались вооруженные террористы. Был нанесен авиаудар по этому зданию.

Министерство здравоохранения Палестинской автономии заявляет, что в результате этой операции израильскими военными в Дженине были убиты шесть "местных жителей".

Дом принадлежал Ахмада Маруану Джуме аль-Рулю.

Названы имена убитых: Ахмад Басэм аль-Амури (20 лет) из лагеря Дженин, Кусай Амджад Хазуз (23 года) из восточного квартала Дженина, Фуад Ияд Азиз Ашкар (25 лет) из Ас-Силы аль-Харитии, к западу от Дженина, Ясин Ахмад Махмуд аль-Ариди (30 лет) из деревни Джалкамус, к северо-востоку от Дженина, Мухаммад Махмуд Мухаммад Джабарин (54 года), Хамам Асаад Ахмад Хашаш (23 года).

Судя по имеющимся данным Мухаммад Джабарин был офицером спецслужб ПА, он наблюдал за перестрелкой боевиков и израильскими военными, находясь на крыше соседнего дома, и был застрелен снайпером ЦАХАЛа, который принял его за боевика.

Все прочие убитые были боевиками террористических группировок. Судя по публикациям в соцсетях, ХАМАСа и "Исламского джихада".

Кроме того, были ранены 18-летний местный житель, находившийся в одном доме с террористами, и сын Мухаммада Джабарина. Они доставлены в больницу "Ибн Сина" в Дженине.

Источники в Дженине сообщают, что один боевик сдался военным. Вероятно, это был разыскиваемый террорист.

ЦАХАЛ и ШАБАК заявляют о ликвидации семи террористов в ходе этой операции, включая четверых боевиков, причастных к гибели капитана Алона Сакаджиу, который командовал группой снайперов спецназа "Харув" – в их числе назван Хамам Хашаш. В операции были задействованы бойцы спецназа "Дувдеван" и "Харув". Для нейтрализации группы боевиков, которые вели огонь по военным была задействована авиация.