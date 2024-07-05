Пожарные продолжают тушить леса на севере, подожженные ракетами "Хизбаллы"

Служба пожарной охраны сообщает, что пожарным бригадам вместе с местными волонтерами и сотрудниками управления охраны природы и национальных парков удалось потушить почти все пожары, вызванные вчера ракетами "Хизбаллы".

По состоянию на утро пятницы продолжается тушение двух пожаров – между поселком Аниам и ручьем Далиот и в лесу Бирия