Пожарные продолжают тушить леса на севере, подожженные ракетами "Хизбаллы"
время публикации: 05 июля 2024 г., 10:36 | последнее обновление: 05 июля 2024 г., 10:36
Служба пожарной охраны сообщает, что пожарным бригадам вместе с местными волонтерами и сотрудниками управления охраны природы и национальных парков удалось потушить почти все пожары, вызванные вчера ракетами "Хизбаллы".
По состоянию на утро пятницы продолжается тушение двух пожаров – между поселком Аниам и ручьем Далиот и в лесу Бирия
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