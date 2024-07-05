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Израиль

Пожарные продолжают тушить леса на севере, подожженные ракетами "Хизбаллы"

время публикации: 05 июля 2024 г., 10:36 | последнее обновление: 05 июля 2024 г., 10:36
Пожарные продолжают тушить леса на севере, подожженные ракетами "Хизбаллы"
David Cohen/Flash90

Служба пожарной охраны сообщает, что пожарным бригадам вместе с местными волонтерами и сотрудниками управления охраны природы и национальных парков удалось потушить почти все пожары, вызванные вчера ракетами "Хизбаллы".

По состоянию на утро пятницы продолжается тушение двух пожаров – между поселком Аниам и ручьем Далиот и в лесу Бирия

Израиль
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