"Едиот Ахронот": главу АМАНа попросили подождать с отставкой из-за отчета по его преемнику

Журналист газеты "Едиот Ахронот" Нахум Барнеа сообщает, что глава управления военной разведки (АМАН) генерал-майор Аарон Халива получил обращение с просьбой повременить с уходом в отставку.

Причина просьбы, по словам Барнеа, кроется в первичных отчетах о проверке работы его преемника, бригадного генерала Шломи Биндера, в период, предшествовавший 7 октября, и непосредственно 7 октября.

Биндер занимал по состоянию на 7 октября оперативный отдел управления военной разведки, ключевое подразделение АМАНа. Решение начальника генерального штаба Герци а-Леви назначить именно его на пост нового главы АМАНа вызвало немало критики.

Пресс-служба ЦАХАЛа опровергает эту информацию, утверждая, что Биндер вступит в должность в соответствии с графиком.

Напомним, что в апреле этого года Халива подал начальнику генерального штаба Герци а-Леви заявление об отставке после того, как еще в октябре 2023 года заявил о своей ответственности за провал военной разведки 7 октября и о намерении уйти в отставку.