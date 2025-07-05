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Израиль

Израильская делегация отправится на "непрямые переговоры" в столицу Катара

Катар
Война "Железные мечи"
Война с ХАМАСом
ХАМАС
Израиль
время публикации: 05 июля 2025 г., 20:43 | последнее обновление: 05 июля 2025 г., 20:53
Израильская делегация отправится на "непрямые переговоры" в столицу Катара
Miriam Alster/Flash90

Высокопоставленный израильский чиновник сообщил, что принято решение направить израильскую делегацию на "непрямые переговоры" в столицу Катара Доху.

Ранее два источника, близких к ХАМАСу, сообщили саудовскому каналу "Аш-Шарк", что уже в субботу вечером или в ближайшее воскресенье в Катаре начнутся непрямые переговоры между Израилем и ХАМАСом. Цель переговоров – обсуждение механизмов реализации нового соглашения о прекращении огня в секторе Газы.

Израиль еще не решил, каким будет его следующий шаг на переговорах о прекращении огня в секторе Газы и освобождении заложников, после того как ХАМАС "положительно" ответил на предложение посредников. Об этом сообщил AFP со ссылкой на источник в правительстве Израиля.

Известно при этом, что в субботу, 5 июля, вечером, военно-политический кабинет соберется, чтобы принять решение по этому вопросу.

Накануне источники сообщили катарскому каналу "Аль-Араби", что "ХАМАС положительно ответил на американское предложение о прекращении огня и запросил "незначительные" поправки".

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