Израильская делегация отправится на "непрямые переговоры" в столицу Катара

Высокопоставленный израильский чиновник сообщил, что принято решение направить израильскую делегацию на "непрямые переговоры" в столицу Катара Доху.

Ранее два источника, близких к ХАМАСу, сообщили саудовскому каналу "Аш-Шарк", что уже в субботу вечером или в ближайшее воскресенье в Катаре начнутся непрямые переговоры между Израилем и ХАМАСом. Цель переговоров – обсуждение механизмов реализации нового соглашения о прекращении огня в секторе Газы.

Израиль еще не решил, каким будет его следующий шаг на переговорах о прекращении огня в секторе Газы и освобождении заложников, после того как ХАМАС "положительно" ответил на предложение посредников. Об этом сообщил AFP со ссылкой на источник в правительстве Израиля.

Известно при этом, что в субботу, 5 июля, вечером, военно-политический кабинет соберется, чтобы принять решение по этому вопросу.

Накануне источники сообщили катарскому каналу "Аль-Араби", что "ХАМАС положительно ответил на американское предложение о прекращении огня и запросил "незначительные" поправки".