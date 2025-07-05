Пресс-секретарь Нетаниягу, Омер Достри, покидает свой пост

Пресс-секретарь Биньямина Нетаниягу, Омер Достри, покидает свой пост, проработав меньше года.

Источники, близкие к премьер-министру, прокомментировали это так: "У Достри не было опыта, он никогда не работал в этой профессии".

Между тем, в августе прошлого года сообщалось, что 37-летний Омри Достри, обладатель третьей академической степени по политологии, имеет обширный опыт работы в прессе, ранее занимался исследовательской работой и публиковал различные материалы по тематике армии и национальной безопасности.