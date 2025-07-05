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Израиль

Нападение на пункт раздачи гумпомощи в секторе Газы. Подробности

Пресс-служба ЦАХАЛа
Газа
время публикации: 05 июля 2025 г., 16:58 | последнее обновление: 05 июля 2025 г., 16:58
Нападение на пункт раздачи гумпомощи в секторе Газы. Подробности
AP Photo/Abdel Kareem Hana, File

В субботу, 5 июля, утром, Организация Gaza Humanitarian Foundation (GHF) сообщила, что двое ее американских сотрудников получили ранения, когда раздавали еду жителям сектора Газы.

Позже было уточнено, что террористы бросили две гранаты в пункт распределения гумпомощи в Рафиахе, когда раздача продуктов уже завершилась, но на территории все еще находились гражданские лица.

В результате взрыва одной из гранат пострадали двое граждан США, сотрудников GHF.

Силы ЦАХАЛа обеспечили безопасную эвакуацию пострадавших для получения дальнейшей медицинской помощи.

Террористические организации, действующие в секторе Газы, продолжают свои попытки сорвать распределение гуманитарной помощи в предназначенных для этого пунктах, тем самым цинично причиняя вред мирным жителям.

Израиль
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// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 05 июля 2025

Двое сотрудников GHF получили ранения, когда раздавали еду жителям сектора Газы