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Ближний Восток

Двое сотрудников GHF получили ранения, когда раздавали еду жителям сектора Газы

Газа
США
время публикации: 05 июля 2025 г., 12:50 | последнее обновление: 05 июля 2025 г., 13:30
Двое сотрудников GHF получили ранения, когда раздавали еду жителям сектора Газы
AP Photo/Abdel Kareem Hana

Организация Gaza Humanitarian Foundation (GHF) сообщила, что двое ее американских сотрудников получили ранения, когда раздавали еду жителям сектора Газы.

GHF заявила, что "предварительное расследование указывает на враждебные действия со стороны ХАМАСа".

Организация продолжает расследование инцидента и предоставит дополнительную информацию по мере ее поступления.

В сообщении отмечается, что жизнь раненых вне опасности.

Ближний Восток
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