Суд разрешил матери павшего солдата использовать его сперму для рождения внуков

Суд по семейным вопросам в Эйлате разрешил Шарон Айзенкот, матери сержанта Маора Коэна Айзенкота, погибшего в Газе, использовать сперму сына, извлеченную после его смерти, для рождения внука суррогатной матерью.

Судья Ротем Кодлер-Айяш, заместитель председателя суда, при вынесении решения отметила, что впервые после начала войны "Железные мечи" суд рассматривает подобную просьбу, и этот процесс может открыть двери перед другими семьями, оказавшимися в схожей ситуации.

При принятии решения суд учел свидетельства, говорящие о том, что Маор Айзенкот прямо говорил о своем желании иметь детей и был согласен, чтобы в случае его гибели сперма использовалась для рождения ребенка даже незнакомой ему женщиной. О желании Маора матери павшего воина рассказал друг его детства. Это свидетельство оказалось решающим при принятии решения судом.

Сайт "Мако" отмечает, что после оглашения решения суда Шарон Айзенкот, мать Маора, впервые после гибели сына улыбнулась.

Сержанту Маору Коэну Айзенкоту было 19 лет, он погиб в бою в секторе Газы в декабре 2023 года. Маор приходился племянником бывшему начальнику Генштаба Гади Айзенкоту, и он погиб на следующий день после гибели своего двоюродного брата Галя, сына Гади Айзенкота.