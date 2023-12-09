ЦАХАЛ сообщил о гибели пяти военнослужащих

ЦАХАЛ сообщает, что в ходе боев в секторе Газы и в результате полученных ранее ранений за последние двое суток погибли пять военнослужащих.

Опубликованы имена погибших:

Старшина резерва Лиав Атия, 25 лет, из Беэр-Шевы, боец ​​6623-го разведбатальона 55-й десантной бригады "Ход а-Ханит", погиб в бою на юге сектора Газы.

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Старшина резерва Омри Бен Шахар, 25 лет, из Гиватаима, боец ​​​​6623-го разведбатальона 55-й десантной бригады "Ход а-Ханит", погиб в бою на юге сектора Газы.

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Сержант Маор Коэн Айзенкот,19 лет, из Эйлата, боец ​​12-го батальона бригады "Голани", погиб в бою на юге сектора Газы. Погибший был племянником экс-главы генштаба Гади Айзенкота, который несколько дней назад потерял на войне сына.

Старший сержант Йонатан Дин Хаим, 25 лет, из Рамат-Гана, боец ​​603-го инженерного батальона 7-й бронетанковой бригады "Саар ми-Голан", погиб в бою на юге сектора Газы.

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Старший сержант Хаим Меир Эден, 20 лет, из Реховота, боец ​​13-го батальона бригады "Голани", скончался от ран, полученных в бою 7 октября 2023 года.

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Кроме того, 8 декабря в боях в секторе Газы были тяжело ранены боец ​​53-го батальона 188-й бригады "Барак", офицер и двое бойцов из 603-го инженерного батальона 7-й бронетанковой бригады "Саар ми-Голан", офицер и боец батальона "Гефен".

Также сообщается, что 8 декабря в результате обстрела из Ливана были тяжело ранены два резервиста.

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9 декабря в боях в секторе Газы были тяжело ранены боец ​​разведроты бригады "Голани", офицер-резервист 6017-го подразделения Медицинского корпуса, резервист и двое бойцов 93-го батальона бригады "Кфир", двое резервистов из 79-го батальона 14-й бригады.

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Сообщается также, что 9 декабря военнослужащая во время несения караульной службы была тяжело травмирована в результате наезда автомобиля на базе в центре страны. Проводится расследование.

C 31 октября по 9 декабря в ходе наземной операции в Газе погибли 97 военнослужащих ЦАХАЛа.