В Дир-Хане застрелен мужчина
время публикации: 05 июля 2026 г., 05:08 | последнее обновление: 05 июля 2026 г., 05:48
Рано утром 5 июля в Дир-Хане (восточней Сахнина, Галилея) был застрелен мужчина примерно 50 лет. Парамедики службы "Маген Давид Адом" констатировали смерть этого человека.
Полиция проводит расследование.
Сообщений о задержании подозреваемых не поступало.
С начала года жертвами насилия в арабском секторе стали не менее 148 человек. За аналогичный период прошлого года были зарегистрированы около 130 таких убийств.