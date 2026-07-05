В Дир-Хане застрелен мужчина

Рано утром 5 июля в Дир-Хане (восточней Сахнина, Галилея) был застрелен мужчина примерно 50 лет. Парамедики службы "Маген Давид Адом" констатировали смерть этого человека.

Полиция проводит расследование.

Сообщений о задержании подозреваемых не поступало.

С начала года жертвами насилия в арабском секторе стали не менее 148 человек. За аналогичный период прошлого года были зарегистрированы около 130 таких убийств.