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Израиль

Иерусалимские ортодоксы провели субботу за протестами против нового кафе на Агрипас

Харедим
Иерусалим
Акции протеста
время публикации: 04 июля 2026 г., 22:43 | последнее обновление: 04 июля 2026 г., 22:50
Иерусалимские ортодоксы провели субботу за протестами против нового кафе на Агрипас
Liba Farkash/FLASH90 (Иллюстрация)

Открывшееся около месяца назад на улице Агрипас кафе "Ба-Симта" ("В переулке") стало в эту субботу местом акции протеста ультраортодоксов, выступающих против работы заведения в шаббат.

Как сообщает новостная служба 12 канала ИТВ, в течение дня к кафе несколько раз проходили группы протестующих "харедим", они выкрикивали лозунги, а один из демонстрантов перевернул стол.

По словам администратора кафе, протестующих были десятки, они пытались отговорить посетителей заходить в кафе.

Протесты привели к противоположному результату: в социальных сетях разошлись видеозаписи происходящего, и к кафе "Ба-Симта" начали приходить многие жители города, чтобы выразить поддержку владельцам и заодно пообедать.

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