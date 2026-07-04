Иерусалимские ортодоксы провели субботу за протестами против нового кафе на Агрипас

Открывшееся около месяца назад на улице Агрипас кафе "Ба-Симта" ("В переулке") стало в эту субботу местом акции протеста ультраортодоксов, выступающих против работы заведения в шаббат.

Как сообщает новостная служба 12 канала ИТВ, в течение дня к кафе несколько раз проходили группы протестующих "харедим", они выкрикивали лозунги, а один из демонстрантов перевернул стол.

По словам администратора кафе, протестующих были десятки, они пытались отговорить посетителей заходить в кафе.

Протесты привели к противоположному результату: в социальных сетях разошлись видеозаписи происходящего, и к кафе "Ба-Симта" начали приходить многие жители города, чтобы выразить поддержку владельцам и заодно пообедать.