Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 5 июля, температура существенно не изменится и будет близкой к среднесезонной. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 19-29 градусов, в Тель-Авиве – 26-31, в Хайфе – 24-30, в Эйлате – 27-40, в Беэр-Шеве – 23-33, на побережье Мертвого моря – 27-38, в Ашкелоне и Ашдоде – 25-31, в Ариэле – 21-30, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 23-35, на Голанских высотах – 21-36.

Температура воды у побережья Средиземного моря – 28-29 градусов, высота волн 80-120 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 25 км/ч).

В понедельник-субботу – температура без существенных изменений, переменная облачность.