Террорист ХАМАСа приговорен к двум пожизненным срокам за убийство израильтянина в 2015 году

В воскресенье, 4 июня, военный суд приговорил Маэда Хамада к двум пожизненным срокам за участие в убийстве Малахи Розенфельда, погибшего в результате теракта 29 июня 2015 года. Он также должен выплатить семье погибшего и другим потерпевшим компенсацию в размере один миллион 90 тысяч шекелей, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Хамад еще в декабре 2022 года был признан виновным в убийстве Розенфельда, а также в членстве в террористической организации ХАМАС.

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Согласно тексту обвинительного заключения, Маэд Хамад создал ячейку ХАМАСа с целью планирования, организации и осуществления терактов против израильтян. 29 июня 2015 года он и его сообщники обстреляли легковой автомобиль, в котором находились четыре человека. Малахи Розенфельд от полученных ранений скончался, еще три человека были ранены.

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Хамад с июля 2015 года находился под арестом в Палестинской автономии. 13 апреля 2022 года он был арестован израильскими службами безопасности.