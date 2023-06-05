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    В Израиле

    Террорист ХАМАСа приговорен к двум пожизненным срокам за убийство израильтянина в 2015 году

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    Террорист ХАМАСа приговорен к двум пожизненным срокам за убийство израильтянина в 2015 году
    Пресс-служба ЦАХАЛа

    В воскресенье, 4 июня, военный суд приговорил Маэда Хамада к двум пожизненным срокам за участие в убийстве Малахи Розенфельда, погибшего в результате теракта 29 июня 2015 года. Он также должен выплатить семье погибшего и другим потерпевшим компенсацию в размере один миллион 90 тысяч шекелей, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

    Хамад еще в декабре 2022 года был признан виновным в убийстве Розенфельда, а также в членстве в террористической организации ХАМАС.

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    Согласно тексту обвинительного заключения, Маэд Хамад создал ячейку ХАМАСа с целью планирования, организации и осуществления терактов против израильтян. 29 июня 2015 года он и его сообщники обстреляли легковой автомобиль, в котором находились четыре человека. Малахи Розенфельд от полученных ранений скончался, еще три человека были ранены.

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    Хамад с июля 2015 года находился под арестом в Палестинской автономии. 13 апреля 2022 года он был арестован израильскими службами безопасности.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 1 Декабря 2022
    Боевик ХАМАСа Маэд Хамад признан виновным в убийстве Малахи Розенфельда в 2015 году
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 13 Апреля 2022
    В ходе операции в Силуаде арестован боевик ХАМАСа, один из убийц Моше Розенфельда
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 23 Сентября 2019
    Один из убийц Малахи Розенфельда приговорен к пожизненному заключению
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    Вынесен приговор одному из убийц Малахи Розенфельда
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