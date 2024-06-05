Аарон Барак вышел из коллегии судей Международного суда в Гааге

Бывший глава Верховного суда, профессор Аарон Барак, представлявший Израиль в Международном суде справедливости в Гааге, подал в отставку по семейным обстоятельствам. Об этом сообщила радиостанция "Кан Бет".

Профессор Аарон Барак участвовал в слушаниях в Гааге по иску ЮАР против Израиля с обвинениями в геноциде в связи с ситуацией в Газе.

Решение о включение Аарона Барака в состав судейской коллегии от имени Израиля было утверждено главой правительства Беньямином Нетаниягу. Вечером 5 июня Аарон Барак уведомил Нетаниягу, что он покидает Международный суд в связи с личными и семейными обстоятельствами.

На последних слушаниях в Гааге, которые состоялись 24 мая, представитель Израиля не присутствовал по "личным обстоятельствам", но он заранее попросил суд учесть, что голосует против вердикта, требующего от Израиля немедленно прекратить операцию в Рафахе. Против этого решения также проголосовал представитель Уганды.