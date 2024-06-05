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Израиль

Поступают сообщения о раненых в результате атаки "Хизбаллы" в Верхней Галилее

время публикации: 05 июня 2024 г., 18:23 | последнее обновление: 05 июня 2024 г., 19:50
Деревня Хурфейш
Doron Horowitz/Flash90

Радиостанция "Кан Бет" передала, что в Верхней Галилее, в районе деревни Хурфейш, в результате ракетного обстрела или атаки беспилотника есть раненые.

К месту происшествия следуют спасательные службы, "скорые" и отправлен вертолет для эвакуации раненых.

Глава местного совета Хурфейш рассказал радиостанции "Кан Бет", что две ракеты, запущенные из Ливана, разорвались рядом с населенным пунктом. Сигнала тревоги не было.

Представители спасательных служб передали, что ранены не менее семи человек, состояние одного критическое.

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что "были зафиксированы запуски с территории Ливана. Система раннего предупреждения не была задействована. Этот инцидент расследуется".

В начале войны жителям деревни власти Израиля предлагали жителям Хурфейша эвакуироваться, но они отказались.

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