Поступают сообщения о раненых в результате атаки "Хизбаллы" в Верхней Галилее

Радиостанция "Кан Бет" передала, что в Верхней Галилее, в районе деревни Хурфейш, в результате ракетного обстрела или атаки беспилотника есть раненые.

К месту происшествия следуют спасательные службы, "скорые" и отправлен вертолет для эвакуации раненых.

Глава местного совета Хурфейш рассказал радиостанции "Кан Бет", что две ракеты, запущенные из Ливана, разорвались рядом с населенным пунктом. Сигнала тревоги не было.

Представители спасательных служб передали, что ранены не менее семи человек, состояние одного критическое.

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что "были зафиксированы запуски с территории Ливана. Система раннего предупреждения не была задействована. Этот инцидент расследуется".

В начале войны жителям деревни власти Израиля предлагали жителям Хурфейша эвакуироваться, но они отказались.