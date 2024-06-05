Готовая к работе минометная установка найдена в контейнере UNICEF возле границы сектора Газы

Военнослужащие 7-го боевого подразделения бригады "Кфир" действуют в течение последних суток в восточной части района Аль-Бурейдж и восточной части Дир аль-Балаха, занимаясь обнаружением и уничтожением террористической инфраструктуры.

Израильские вооруженные силы установили оперативный контроль над районом, ликвидировали нескольких террористов как с суши, так и с воздуха, и обнаружили несколько выходов из террористических туннелей.

Через несколько часов после начала операции бойцы обнаружили готовую к запуску минометную установку, спрятанную в контейнере с символикой ООН и надписью UNICEF – минометная установка была направлена на территорию Израиля и находилась недалеко от разделительного заграждения.