Готовая к работе минометная установка найдена в контейнере UNICEF возле границы сектора Газы
время публикации: 05 июня 2024 г., 18:23 | последнее обновление: 05 июня 2024 г., 18:23
Военнослужащие 7-го боевого подразделения бригады "Кфир" действуют в течение последних суток в восточной части района Аль-Бурейдж и восточной части Дир аль-Балаха, занимаясь обнаружением и уничтожением террористической инфраструктуры.
Израильские вооруженные силы установили оперативный контроль над районом, ликвидировали нескольких террористов как с суши, так и с воздуха, и обнаружили несколько выходов из террористических туннелей.
Через несколько часов после начала операции бойцы обнаружили готовую к запуску минометную установку, спрятанную в контейнере с символикой ООН и надписью UNICEF – минометная установка была направлена на территорию Израиля и находилась недалеко от разделительного заграждения.
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