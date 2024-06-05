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Пресс-служба ЦАХАЛа: это ложь, что начальник Генштаба воспрепятствовал освобождению похищенных

время публикации: 05 июня 2024 г., 00:42 | последнее обновление: 05 июня 2024 г., 01:19
Начальник Генштаба Герци А-Леви в секторе Газы
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа прокомментировала книгу, в которой утверждается, что в первые дни войны был план по освобождению похищенных, но он не был реализован.

В сообщении, распространенном пресс-службой ЦАХАЛа, не упоминается ни книга, ни ее автор, но при этом говорится: "утверждение, будто начальник Генштаба воспрепятствовал проведению операции по освобождению заложников из больницы "Шифа" в первые дни войны, является ложью и не имеет под собой никаких оснований. Речь идет об оперативном предложении, которое не было подкреплено данными разведки, также не было условий для проведения операции и не было информации о том, что похищенные находятся на территории больницы. Если бы условия позволяли, это предложение было бы реализовано".

В комментариях пресс-службы также говорится: "начальник Генштаба отдал распоряжение продолжить разработку идеи наступления на больницу "Шифа" с моря на случай получения разведданных, которые позволят реализовать план, но этого не произошло".

Разговоры об упущенной возможности освобождения заложников появились после выхода книги Идо Нордена "Хозяин". В ней бывший автор утверждает, что в течение первой недели после "черной субботы" похищенные израильтяне находились на территории больницы "Шифа", и об этом было известно армии. Идо Норден утверждает, что морской спецназ "Шайетет-13" разработал план операции по освобождению заложников, командование 98-й дивизией было готово к его реализации, но начальник Генштаба Герци А-Леви не дал добро на проведение операции.

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