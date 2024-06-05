Силы трех дивизий ЦАХАЛа действуют в центре и на юге Газы. Видео

Силы 98-й, 99-й и 162-й дивизий при поддержке ВВС и ВМС ЦАХАЛа продолжают наземную операцию в Газе, действуя в центральных и южных районах сектора.

98-я дивизия вчера начала наземную операцию в восточных районах Аль-Бурейджа и Дир аль-Балаха. Задействованы силы 7-й бригады, бригады "Гивати" и бригады "Кфир", а также ВВС.

Силы 162-й дивизии продолжают боевые действия в районе Рафиаха, на юге сектора Газы. Бойцы бригады "Нахаль" обнаружили большое количество оружия и ликвидировали нескольких боевиков.

Силы 99-й дивизии продолжают действовать в центре сектора Газы. За последние сутки ликвидированы несколько боевиков.