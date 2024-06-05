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Израиль

ЦАХАЛ сообщил об успешном перехвате около Метулы. Видео

время публикации: 05 июня 2024 г., 12:18 | последнее обновление: 05 июня 2024 г., 12:22
Кадр из видео пресс-службы ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает, что сегодня, 5 июня, в районе Метулы (около границы с Ливаном) силами ПВО была перехвачена "подозрительная воздушная цель", летевшая со стороны Ливана.

Запуск ракеты-перехватчика сопровождался активацией сигнала тревоги, так как была угроза падения фрагментов ракеты на жилые районы.

В результате этого инцидента пострадавших не было, ущерб причинен не был, заявляет ЦАХАЛ.

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