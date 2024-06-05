ЦАХАЛ сообщил об успешном перехвате около Метулы. Видео
время публикации: 05 июня 2024 г., 12:18 | последнее обновление: 05 июня 2024 г., 12:22
ЦАХАЛ сообщает, что сегодня, 5 июня, в районе Метулы (около границы с Ливаном) силами ПВО была перехвачена "подозрительная воздушная цель", летевшая со стороны Ливана.
Запуск ракеты-перехватчика сопровождался активацией сигнала тревоги, так как была угроза падения фрагментов ракеты на жилые районы.
В результате этого инцидента пострадавших не было, ущерб причинен не был, заявляет ЦАХАЛ.
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