ЦАХАЛ сообщил об успешном перехвате около Метулы. Видео

ЦАХАЛ сообщает, что сегодня, 5 июня, в районе Метулы (около границы с Ливаном) силами ПВО была перехвачена "подозрительная воздушная цель", летевшая со стороны Ливана.

Запуск ракеты-перехватчика сопровождался активацией сигнала тревоги, так как была угроза падения фрагментов ракеты на жилые районы.

В результате этого инцидента пострадавших не было, ущерб причинен не был, заявляет ЦАХАЛ.