Полиция готовится к митингу "Гордость и надежда" в Тель-Авиве: какие улицы перекроют

Полиция завершает подготовку к митингу "Гордость и надежда – 2024", который пройдет в четверг, 6 июня, в парке Чарльза Клора на набережной в Тель-Авиве. Мероприятие пройдет с 17:00 до 24:00, в нем ожидается участие тысяч людей.

Обеспечивать порядок и безопасность участников будут около 1000 сотрудников полиции Центрального округа и бойцов МАГАВ, в форме и в штатском, им будут помогать сотрудники полиции из подкрепления, полицейские волонтеры и охранники. В социальных сетях ведется поиск подстрекательских материалов и выявление людей, которые планируют помешать безопасному ходу мероприятия.

Полиция опубликовала перечень изменений дорожного движения в районе акции:

В четверг, 6 июня, с 15:00 будут перекрыты для движения транспорта:

улица Герберт Сэмюэль на участке от улицы ШАЛАГ в южном направлении;

улица Фришман от улицы А-Яркон до Герберта Сэмюэля в западном направлении;

улица Трумпельдор от улицы А-Яркон до Герберта Сэмюэля в западном направлении;

улица Герберт Сэмюэль от Кикар а-Опера в южном направлении, транспортное движение будет перенаправлено на служебную улицу возле парковки отеля и влево на Йона а-Нави;

улица Геула от А-Яркон до Герберта Сэмюэля в западном направлении;

улица Герберт Сэмюэль от улицы Даниэль до Йосеф А-Леви в южном направлении;

улица Койфмана от Йосеф А-Леви до Нахум Гольдман в обоих направлениях и от улицы Эйлат до Нахума Гольдмана в северном направлении;

улица А-Яркон от Йосефа А-Леви до Даниэль в северном направлении;

улица А-Ковшим от Йосеф А-Леви до А-Кармелит в северном направлении;

улица Йосеф А-Леви от улицы А-Меред до Койфман в западном направлении;

улица А-Меред от Йосеф А-Леви в южном направлении;

улица Шенкар от А-Меред до Койфман в западном направлении;

улица Нахум Гольдман от Кикар а-Шаон в северном направлении;

улица Эйлат от Элифелет в западном направлении;

улица Шломо от Элифелет в западном направлении;

улица Элифелет от Шломо в северном направлении.

В зависимости от появления пробок во время проведения акции возможно также перекрытие для транспортного сообщения следующих улиц:

улица Роках от Ибн Гвироль в западном направлении;

улица А-Яркон от Жаботински в южном направлении.

На стоянке Чарльз Клор парковка машин будет запрещена с 06:00, а на улице Койфмана – с 12:00, припаркованные автомобили будут эвакуированы.

Важные инструкции:

Согласно указаниям Командования тылом, в случае ракетной тревоги во время проведения массовой акции необходимо сесть на месте и подождать 10 минут. Важно оставаться на своих местах, чтобы избежать паники, давки и травм.

В связи с ожидаемыми пробками и перегруженными улицами водителей просят проявлять терпение, подчиняться указаниям сотрудников полиции и отслеживать сообщения в средствах массовой информации, чтобы планировать свой маршрут в соответствии с изменениями движения.

Рекомендуется пользоваться общественным транспортам и сверяться с возможными изменениями маршрутов или расположений автобусных остановках в сервисных центрах, транспортных приложениях и на сайтах компаний общественного транспорта.

В день проведения мероприятия в приложении WAZE будут указываться перекрытые улицы и маршруты объезда.