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Израиль

Во время Марша с флагами в Иерусалиме избит журналист "Гаарец" Нир Хасон

время публикации: 05 июня 2024 г., 18:14 | последнее обновление: 05 июня 2024 г., 18:38
Во время Марша с флагами в Иерусалиме избит журналист "Гаарец" Нир Хасон
Кадр из видео пресс-службы полиции Израиля

Марш с флагами в Иерусалиме сопровождается столкновениями между еврейской и арабской молодежью, которые начались в Старом городе еще до официального старта мероприятия. Возле Шхемских ворот участниками марша был избит журналист газеты "Гаарец" Нир Хасон, кроме того были атакованы иностранные журналисты.

Газета "Гаарец" написала, что несколько подростков повалили Нира Хасона на землю и продолжали его пинать ногами до тех пор, пока не вмешалась полиция.

В социальных сетях публикуются видео? на которых ультраправая молодежь возле Шхемских ворот скандирует: "Мы спалим вашу деревню!"

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила о задержании пятерых участников марша по подозрению в причастности к атаке на журналистов. Задержанные доставлены в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

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