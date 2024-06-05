День Иерусалима: церемония, хэппенинг и Марш с флагами

5 июня отмечается День Иерусалима. Этот день был установлен в ознаменование победы Израиля в Шестидневной войне и воссоединения Иерусалима.

В течение дня в городе пройдут церемонии и мероприятия. Государственная церемония состоится в 19:00 на Гиват а-Тахмошет. В церемонии примет участие мэр города Моше Леон, а также депутаты и

министры. Глава правительства Биньямин Нетаниягу отменил свое участие в церемонии.

В 16:30 от площади Сафра у муниципалитета Иерусалима отправится традиционный Марш с флагами. Предполагается, в мероприятии примут участие примерно десять тысяч человек. Полиция разрешила участникам пройти через Шхемские ворота. В 18:00 у Стены Плача начнутся танцы, а в 19:00 там состоится торжественная церемония.

В это же время в центре города начнется хэппенинг, который продлится до 21:00.

В связи с маршем, а также с другими мероприятиями Дня Иерусалима, силы безопасности в столице приведены в состояние повышенной готовности. Более трех тысяч полицейских, бойцов пограничной полиции и сотрудников сил безопасности будут обеспечивать порядок в столице.

В течение дня ожидаются перекрытия многочисленных шоссе и магистралей в центре Иерусалима. Начиная с 14:00, все дороги в центре города будут блокированы для движения автомобилей и транспорта. Движение будет возобновляться по мере завершения мероприятий.