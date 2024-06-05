Источники в коалиции: до конца недели Ганц выйдет из правительства

Партия "Махане Мамлахти" покинет коалицию до конца этой недели. Как сообщает "Кан", такую оценку высказывают в коалиции.

В "Махане Мамлахти" до сих пор не принято окончательное решение о том, покидать ли коалицию, однако в Кнессете полагают, что если до конца недели не наметится заметный прогресс на переговорах по сделке с ХАМАСом, Ганц реализует свою угрозу.

Напомним, что срок ультиматума, выдвинутого Ганцем Нетаниягу, истекает 8 июня. Глава "Махане Мамлахти" потребовал, чтобы до этого времени коалиция выработала и утвердила приемлемый для всех фракций план дальнейшего ведения войны, а также программу всеобщего призыва на военную или альтернативную службу. На данный момент нет никаких признаков того, что эти условия будут

выполнены.

Министр транспорта Мири Регев подвергла критике Ганца и Айзенкота и их намерение покинуть правительство. "Сейчас не время для политических игр", – заявила Регев.