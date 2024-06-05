"Путин с вами разберется". Россиянин Яшаев обвинен в нападении на полицейских в Иерусалиме

4 июня израильская прокуратура предъявила обвинения Мураду Яшаеву, гражданину Российской Федерации, совершившему 27 мая нападение на полицейских около Яффских ворот в Старом городе Иерусалима, сообщает Walla.

Согласно тексту обвинительного заключения, 30-летний Мурад Яшаев, профессионально занимающийся боксом, пытался воспрепятствовать проходу евреев на Храмовую гору. Когда сотрудник полиции обратился к нему, Яшаев заявил, что проход на Храмовую гору "разрешен только для мусульман" (что не соответствует действительности). В ходе перепалки Яшаев нанес удар в лицо полицейскому, тот упал и потерял сознание. Обвиняемый попытался продолжить избиение, но вмешались другие сотрудники полиции, которые смогли скрутить Яшаева и доставили его в участок на площади Давида.

Прокуратура отмечает, что Яшаев не только напал на полицейского, но и угрожал сотрудникам полиции. В частности, он кричал: "Погоди, вот будешь в России, я тебя зарежу", "Путин с вами разберется" и т.п.

Более того, уже после ареста Яшаев продолжал угрожать сотрудникам правоохранительных органов. Он кричал: "Аллах Акбар... Я убивал евреев в Украине и России... я воевал и тут буду воевать... Все русские приедут, чтобы убивать вас в Израиле".

Прокуратура просит продлить содержание Мурада Яшаева под стражей до окончания расследования. При этом отмечается, что этот человек общественно опасен, так как много лет занимался боксом и рукопашным боем и настроен крайне агрессивно по отношению к израильтянам.