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Израиль

Новое подразделение "ЛОТАР а-Отеф" будет обеспечивать безопасность окрестностей сектора

время публикации: 05 июня 2024 г., 13:48 | последнее обновление: 05 июня 2024 г., 13:48
Новое подразделение "ЛОТАР а-Отеф" будет обеспечивать безопасность окрестностей сектора
Tomer Neuberg/Flash90

Официальная церемония создания нового антитеррористического подразделения "ЛАТАР а-Отеф", которое будет действовать в рамках в 143 территориальной дивизии "Шуалей а-Эш", состоялась на этой неделе с участием командира дивизии бригадного генерала Ави Розенфельда, а также командира нового подразделения подполковника резерва "Алеф" и координаторов безопасности населенных пунктов окрестностей сектора Газы.

Решение о создании нового подразделения резервистов было принято в рамках извлечения уроков из расследования событий "черной субботы" 7 октября в населенных пунктах неподалеку от границ сектора Газы. Новое подразделение будет обеспечивать оперативное реагирование на террористические инциденты.

В новое подразделение войдут резервисты боевых войск, отслужившие в элитных подразделениях, проживающие в населенных пунктах Отеф Аза, которые будут находиться в состоянии постоянной боеготовности. Бойцы "ЛОТАР а-Отеф" пройдут специальную подготовку.

На данном этапе заявки для службы в новом подразделении подали сотни бойцов-резервистов, идет отбор для проведения учений, которые состоятся в ближайшие недели.

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