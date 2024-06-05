Новое подразделение "ЛОТАР а-Отеф" будет обеспечивать безопасность окрестностей сектора

Официальная церемония создания нового антитеррористического подразделения "ЛАТАР а-Отеф", которое будет действовать в рамках в 143 территориальной дивизии "Шуалей а-Эш", состоялась на этой неделе с участием командира дивизии бригадного генерала Ави Розенфельда, а также командира нового подразделения подполковника резерва "Алеф" и координаторов безопасности населенных пунктов окрестностей сектора Газы.

Решение о создании нового подразделения резервистов было принято в рамках извлечения уроков из расследования событий "черной субботы" 7 октября в населенных пунктах неподалеку от границ сектора Газы. Новое подразделение будет обеспечивать оперативное реагирование на террористические инциденты.

В новое подразделение войдут резервисты боевых войск, отслужившие в элитных подразделениях, проживающие в населенных пунктах Отеф Аза, которые будут находиться в состоянии постоянной боеготовности. Бойцы "ЛОТАР а-Отеф" пройдут специальную подготовку.

На данном этапе заявки для службы в новом подразделении подали сотни бойцов-резервистов, идет отбор для проведения учений, которые состоятся в ближайшие недели.