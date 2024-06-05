Нетаниягу подал в суд на журналистов, утверждавших, что у него рак поджелудочной железы

Глава правительства Биньямин Нетаниягу подал иск о клевете против журналистов Бена Каспита и Ури Мисгава, а также против протестного активиста Гонена Бен Ицхака, которых он обвиняет в "распространении лживой и порочащей информации" о состоянии здоровья Нетаниягу.

Как сообщает в среду, 5 июня, сайт новостной службы 12 канала ИТВ, в иске, поданном от имени Биньямина Нетаниягу адвокатом Уриэлем Низри, подчеркивается, что "вопреки утверждениям, Нетаниягу не страдает раком поджелудочной железы и что он совершенно здоровый человек для своего возраста".

В иске указывается, что в своих публикациях о том, что глава правительства якобы страдает раком поджелудочной железы или другим неизлечимым заболеванием и поэтому не может выполнять свои обязанности и находиться на посту премьер-министра, ответчики распространяли заведомую, злонамеренную и подлую ложь. Нетаниягу требует компенсацию за клевету в размере полумиллиона шекелей.