x
05 июня 2024
|
последняя новость: 16:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 июня 2024
|
05 июня 2024
|
последняя новость: 16:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Нетаниягу подал в суд на журналистов, утверждавших, что у него рак поджелудочной железы

время публикации: 05 июня 2024 г., 16:03 | последнее обновление: 05 июня 2024 г., 16:03
Нетаниягу подал в суд на журналистов, утверждавших, что у него рак поджелудочной железы
Gil Cohen-Magen/Pool Photo via AP

Глава правительства Биньямин Нетаниягу подал иск о клевете против журналистов Бена Каспита и Ури Мисгава, а также против протестного активиста Гонена Бен Ицхака, которых он обвиняет в "распространении лживой и порочащей информации" о состоянии здоровья Нетаниягу.

Как сообщает в среду, 5 июня, сайт новостной службы 12 канала ИТВ, в иске, поданном от имени Биньямина Нетаниягу адвокатом Уриэлем Низри, подчеркивается, что "вопреки утверждениям, Нетаниягу не страдает раком поджелудочной железы и что он совершенно здоровый человек для своего возраста".

В иске указывается, что в своих публикациях о том, что глава правительства якобы страдает раком поджелудочной железы или другим неизлечимым заболеванием и поэтому не может выполнять свои обязанности и находиться на посту премьер-министра, ответчики распространяли заведомую, злонамеренную и подлую ложь. Нетаниягу требует компенсацию за клевету в размере полумиллиона шекелей.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 17 декабря 2023

Моше (Буги) Яалон выплатит приближенному к Нетаниягу адвокату компенсацию по иску о клевете
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 16 ноября 2023

Полмиллиона шекелей компенсации за утверждение о "тайном соглашении" между супругами Нетаниягу
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 08 мая 2023

Биньямин Нетаниягу и Бен Каспит пришли к соглашению по иску
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 23 апреля 2023

Нетаниягу дает свидетельские показания по иску против Бена Каспита