Операция спецназа в Туль-Кареме: ранен и задержан разыскиваемый террорист, застрелен боевик
время публикации: 05 июня 2024 г., 15:52 | последнее обновление: 05 июня 2024 г., 15:59
Бойцы пограничного спецназа и ЦАХАЛа ("псевдоарабы"), а также сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК), провели операцию в Туль-Кареме, в ходе которой был задержан разыскиваемый террорист.
В сообщении пресс-службы пограничной полиции отмечается, что дом, в котором скрывался разыскиваемый, был окружен, после чего подозреваемому было предложено сдаться, однако тот попытался сбежать. Был открыт огонь на поражение, террорист был ранен в ногу и задержан.
Задержанный передан следователям ШАБАКа для допроса.
Во время проведения операции местные боевики попытались помешать, бросая взрывные устройства в солдат. Был открыт огонь на поражение по одному из нападавших, он застрелен.
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