x
05 июня 2024
|
последняя новость: 07:37
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 июня 2024
|
05 июня 2024
|
последняя новость: 07:37
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 5 июня: операции в районах Дженина, Шхема, Рамаллы

время публикации: 05 июня 2024 г., 05:57 | последнее обновление: 05 июня 2024 г., 06:04
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 5 июня: операции в районах Дженина, Шхема, Рамаллы
Фото NEWSru.co.il

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 5 июня действовали в Дженине (в районе Аль-Хадаф) и в Кафр-Дане (к западу от Дженина), в Шхеме и около Шхема (в Кафр-Каддуме), в Кафр-Малике (к востоку от Рамаллы), около Хеврона (в Аль-Фауаре, Байт-Уммаре), в лагере Акабат Джабр (на юге Иерихона).

Происходили вооруженные столкновения. Есть раненые с палестинской стороны.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии минувшей ночью официальных сведений нет.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 5 июня.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 июня 2024

243-й день войны в Израиле. Хронология событий