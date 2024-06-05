Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 5 июня: операции в районах Дженина, Шхема, Рамаллы

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 5 июня действовали в Дженине (в районе Аль-Хадаф) и в Кафр-Дане (к западу от Дженина), в Шхеме и около Шхема (в Кафр-Каддуме), в Кафр-Малике (к востоку от Рамаллы), около Хеврона (в Аль-Фауаре, Байт-Уммаре), в лагере Акабат Джабр (на юге Иерихона).

Происходили вооруженные столкновения. Есть раненые с палестинской стороны.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии минувшей ночью официальных сведений нет.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 5 июня.