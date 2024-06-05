Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 5 июня, температура немного понизится, но будет выше среднесезонной во внутренних и горных районах. Вечером местами туман на побережье Средиземного моря и на севере Негева.

В Иерусалиме – 22-32 градусов, в Тель-Авиве – 22-30, в Хайфе – 21-27, в Эйлате – 26-42, в Беэр-Шеве – 20-36, в Мицпе-Рамоне – 23-31, на побережье Мертвого моря – 28-36, в Ашкелоне и Ашдоде – 22-29, в Ариэле – 22-31, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 22-38, на Голанских высотах – 22-36.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 26 градусов, высота волн – 40-70 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 20 км/ч).

В четверг-пятницу ожидается небольшое повышение температуры. В субботу будет солнечно и жарко.