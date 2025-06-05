Стрельба в Араре, убит несовершеннолетний
время публикации: 05 июня 2025 г., 06:52 | последнее обновление: 05 июня 2025 г., 07:10
Утром 5 июня в Араре в Негеве в результате перестрелки были ранены два человека. Вскоре в больнице была констатирована смерть одного из раненых, 16-летнего подростка.
Второй раненый, 30-летний мужчина, был доставлен в больницу "Сорока" в тяжелом состоянии.
Начато расследование.
О задержании подозреваемых пока не сообщалось.
С начала 2025 года в арабском секторе Израиля в результате вооруженных нападений были убиты более 100 человек.