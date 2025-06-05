Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 5 июня, температура повысится и будет выше среднесезонной во внутренних и горных районах. Малооблачно.

В Иерусалиме – 16-30 градусов, в Тель-Авиве – 21-26, в Хайфе – 20-27, в Эйлате – 24-38, в Беэр-Шеве – 18-32, в Мицпе-Рамоне – 19-32, на побережье Мертвого моря – 24-34, в Ашкелоне и Ашдоде – 19-27, в Ариэле – 17-30, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 23-30, на Голанских высотах – 17-34.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 25 градусов, высота волн – 40-70 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

В пятницу-воскресенье – без существенных изменений.