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Израиль

Кац объявил о создании комиссии по проверке деятельности "Галей ЦАХАЛ"

Исраэль Кац
СМИ
время публикации: 05 июня 2025 г., 11:45 | последнее обновление: 05 июня 2025 г., 11:45
Кац объявил о создании комиссии по проверке деятельности "Галей ЦАХАЛ"
Moshe Shai/FLASH90

Министр обороны Исраэль Кац объявил о создании комиссии по проверке деятельности радиостанции "Галей ЦАХАЛ".

Комиссию возглавит генерал-майор запаса Ифтах Рон-Таль, в прошлом командующий сухопутными войсками ЦАХАЛа.

"В дни тяжелой и затяжной военной кампании, уместно проверить, в какой степени радиостанция выполняет свои функции и является голосом для солдат и командиров ЦАХАЛа на фронте и в тылу", - говорится в заявлении Каца.

"Нет сомнений в том, что необходимы серьезные и глубокие реформы. Именно их я намерен инициировать сразу после того, как комиссия представит свои рекомендации", - заявил Кац.

Израиль
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