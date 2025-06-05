Кац объявил о создании комиссии по проверке деятельности "Галей ЦАХАЛ"

Министр обороны Исраэль Кац объявил о создании комиссии по проверке деятельности радиостанции "Галей ЦАХАЛ".

Комиссию возглавит генерал-майор запаса Ифтах Рон-Таль, в прошлом командующий сухопутными войсками ЦАХАЛа.

"В дни тяжелой и затяжной военной кампании, уместно проверить, в какой степени радиостанция выполняет свои функции и является голосом для солдат и командиров ЦАХАЛа на фронте и в тылу", - говорится в заявлении Каца.

"Нет сомнений в том, что необходимы серьезные и глубокие реформы. Именно их я намерен инициировать сразу после того, как комиссия представит свои рекомендации", - заявил Кац.