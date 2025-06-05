В память о Шире Банки: в столице Израиля пройдет традиционный Парад гордости и толерантности

Сегодня, 5 июня, в 15:00 в парке Ган а-Паамон в Иерусалиме начнутся мероприятия Парада гордости и толерантности, посвященного 10-й годовщине убийства Ширы Банки.

Напомним, что во время Парада гордости, проходившего в столице в 2015 году, Ишай Шлиссель с ножом напал на его участников, ранив шесть человек. Вскоре одна из пострадавших, 16-летняя Шира Банки, скончалась от полученных ранений. Шлиссель был приговорен к пожизненному заключению и находится в тюрьме.

Безопасность участников парада сегодня будут обеспечивать около 2000 сотрудников полиции и пограничной полиции Иерусалимского округа при поддержке сотрудников полиции других округов и волонтеров.

Полиция предупредила, что будет жестко пресекать любые попытки организации беспорядков или срыва парада. Для протестующих выделена отдельная зона, доступ к которой не пересекается с маршрутом парада.

Сам парад начнется в 17:00 и пройдет по маршруту Ган а-Паамон – ул. Давид а-Мелех – площадь Плумер – ул. Керен а-Йесод – ул. а-Мелех Джордж – ул. Гилель – ул. Менаше Бен-Исраэль – парк а-Ацмаут.

С 14:00 будут перекрыты для движения улицы Керен а-Йесод, Плумер, Мелех Джордж, Гилель, Менаше Бен-Исраэль, а также ведущие к ним улицы Агрон, Эльханан, Шолом Алейхем, Мафо, Эхад а-Ам, Аза (между улицей Арлозоров и площадью Париж), Шмуэль а-Нагид, Абида, ККЛ, а-Гистадрут а-Мелех Давид, Давид Маркус, Жаботински, Ицхак Карив, Давид Ремез, Эмиль Бота и Элиягу Шема.

Движение по перекрытым улицам будет возобновляться по мере продвижения парада.