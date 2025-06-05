ЦАХАЛ: уничтожен террорист, находившийся в штабе на территории больницы в Газе

ЦАХАЛ сообщает о ликвидации террориста, находившегося в штабе, который располагался во дворе больницы "Аль-Мамдани" в городе Газа. Другие названия больницы: "Аль-Ахли аль-Мамдани", Баптистская больница.

В сообщении ЦАХАЛа отмечается, что террористы продолжают использовать эту больницу в своих целях, подвергая опасности гражданское население.

Пресс-служба ЦАХАЛа заявляет: "Перед атакой были приняты меры по снижению вероятности причинения вреда гражданским лицам, включая использование высокоточного оружия, воздушное наблюдение и дополнительную разведывательную информацию".

Около 10 утра источники в Газе сообщали: ЦАХАЛ нанес удар по цели около Баптистской больницы в центре города Газа, убиты не менее трех человек. Хамасовский "Палестинский информационный центр" заявлял, что убиты трое "журналистов", работавших на Shams News Agency и Palestine Today Channel.