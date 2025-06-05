Боец "Голани" был эвакуирован из сектора Газы для донорства костного мозга больному ребенку

21-летний боец "Голани", участвующий в боевых действиях в секторе Газы, оказался идеальным донором костного мозга для больной раком крови пятилетней девочки. Как и многие другие военнослужащие, А. сдал в банк костного мозга образец слюны во время призыва в ЦАХАЛ. Несколько месяцев назад ему позвонил координатор из больницы "Адаса Эйн-Керем" и сообщил, что солдат может спасти жизнь больному ребенку.

Как сообщает сайт новостной службы 12 канала ИТВ, сообщение о генетической совместимости, которая позволит А. пожертвовать костный мозг для спасения ребенка, поступило в тот момент, когда боец готовился покидать сектор Газы вместе со своим подразделением. Приехав домой, солдат прибыл в больницу, где прошел инструктаж и необходимые проверки для подтверждения совместимости.

Однако состояние пятилетней девочки не позволяло сделать трансплантацию в тот момент, и боец "Голани" вернулся в Газу – через какое-то время после проверок его подразделение было переброшено из резерва для проведения боевых действий в секторе Газы еще на полтора месяца. Как водится в таких случаях, телефон с собой А. не взял – но координатор отделения трансплантации в "Адасе" все равно сумел связаться с ним, на этот раз через его командира.

Из больницы связались с командирами солдата, его выход одобрили, и он вновь приехал в больницу. По словам профессора-гематолога Реувена Ора, возглавляющего банк доноров костного мозга в больнице "Адаса Эйн-Керем", из-за юного возраста пациентки "голанчика" попросили пройти процедуру пожертвования костного мозга методом забора его из тазовой кости. Эта процедура не угрожает жизни донора, и после подробного инструктажа А. согласился.

В день призыва в ЦАХАЛ солдатам предлагают сдать образец слюны в банк доноров костного мозга. Его данные хранятся в банке много лет, что позволяет солдатам спасать жизни даже спустя годы после призыва. У А. оказалась полная и редкая генетическая совместимость с больной раком крови малышкой, нуждающейся в трансплантации костного мозга. Боец признался, что он счастлив выдавшейся ему возможности спасти жизнь девочки, и он надеется, что маленькая пациентка пойдет на поправку.

"Как только я смогу надеть разгрузку – вернусь к своему подразделению, – поделился А. – У меня еще остались немного неприятные ощущения в спине, но это ничто по сравнению с воодушевлением от самого этого поступка. Нет сейчас более счастливого человека, чем я".