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Израиль

ЦАХАЛ опубликовал повторное предупреждение для жителей северных районов Газы

время публикации: 05 июня 2025 г., 16:01 | последнее обновление: 05 июня 2025 г., 16:01
ЦАХАЛ опубликовал повторное предупреждение для жителей северных районов Газы
Пресс-служба ЦАХАЛа

Глава пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке полковник Авихай Эдраи днем 5 июня опубликовал повторное обращение к жителям северных районов сектора Газы.

"Всем жителям сектора Газы, которые вернулись или собираются вернуться в районы Байт-Лахия, Джабалия, Байт-Ханун и их окрестности. Эти районы объявлены зоной боевых действий. Армия обороны Израиля предпринимает в указанных районах активные действия для обеспечения вашей безопасности", – говорится в сообщении.

ЦАХАЛ продолжает активные боевые действия в Газе в рамках операции "Колесницы Гидеона". Наиболее интенсивные обстрелы ведутся в восточных районах сектора.

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