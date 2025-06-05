Статистика к Ид аль-Адха: среди мусульман Израиля много детей и уголовников

Центральное статистическое бюро в преддверии мусульманского праздника Ид аль-Адха опубликовало отчет о мусульманском населении Израиля. В соответствии с этим отчетом, по состоянию на конец 2024 года в Израиле проживали 1,809 миллиона мусульман – то есть, 18% от всего населения страны.

Прирост мусульманского населения в сравнении с концом 2023 года составил 31,5 тысячи человек, то есть, примерно 2%.

Больше всего мусульман проживает на муниципальной территории Иерусалима – 386 тысяч, или 21,4% от всех мусульман в Израиле и 36,9% от общего количества жителей столицы.

Мусульманское население Израиля молодое – 31,2% мусульман это дети от рождения до 14-летнего возраста, а вот количество людей в возрасте 65 лет и старше составляет среди мусульман всего 5,1%. Продолжительность жизни мусульман в Израиле составила в 2024 году 77,2 года среди мужчин и 82,9 года среди женщин.

Рождаемость в мусульманском секторе падает с 2001 года: в 2024 году, в среднем, количество детей на одну женщину составляло 2,75 (по сравнению с 3,06 среди женщин-евреек, 1,66 – у женщин-друзок, 1,61 у женщин-христианок и 1,13 у женщин без зарегистрированного вероисповедания).

27% домохозяйств в мусульманском секторе состоят из шести и более человек, тогда как в еврейском секторе таких семей всего 10%.

В 2023-2024 учебном году в системе начального и среднего образования учились 403,8 тысячи детей-мусульман, причем лишь 6,9 тысячи учились в еврейских школах, а остальные – в арабских. 74% мусульман, сдававших экзамены на аттестат зрелости в 2023-2024 учебном году, получили право на "багрут".

48,3% выпускников-мусульман соответствовали требованиям поступления в университеты. 41,8% студенток-мусульманок продолжили обучение на степень бакалавра (первая академическая степень), что более чем в два раза превышает процент среди мусульман-мужчин (20,2%). В 2022-2023 учебном году в предуниверситетских подготовительных программах учились 3,1 тысячи мусульман – 27% от общего количества учащихся на "мехине".

В 2023-2024 учебном году в израильских вузах учились 49,8 тысяч мусульман, 16,4% от общего количества студентов. 11,8 тысяч мусульман получили в том году дипломы о высшем образовании, 13% от общего количества выпускников университетов в Израиле.

Доля участия мусульман в возрасте старше 15 лет в рынке труда составляла в 2024 году 48,2%, 62,1% среди мужчин и 34,4% женщин. В министерстве социального обеспечения были зарегистрированы в 2023 году 1,18 миллиона израильтян, из них 307,6 тысяч мусульман. В 2023 году были зарегистрированы 1,1163 миллиона людей с ограниченными возможностями в Израиле, из них 179,1 тысяча мусульман.

В 2022 году доля мусульман, осужденных за уголовные преступления, в 2,9 раза превышала долю немусульман – 579 обвиняемых на каждые 100 тысяч населения в сравнении с 200 обвиняемых немусульман на 100 тысяч. Наиболее распространенными правонарушениями были нарушение общественного порядка (28,2%), преступления, связанные с убийствами, избиениями и изнасилованиями – 22,4%, и имущественные преступления – 11,7%.

В 2024 году в Израиле было 881277 обладателей водительских прав – мусульман, то есть, 16,8% от всех израильских водителей. 41,5% обладателей водительских прав в мусульманском секторе – женщины. В 2024 году 3315 мусульман пострадали в дорожно-транспортных происшествиях с пострадавшими (22,9% от всех пострадавших, что выше доли мусульман в населении страны – 16,9%). Из этого числа 140 человек погибли, 690 получили тяжелые травмы и 2485 человек были травмированы легко.