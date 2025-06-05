Столкновения между полицией и участниками Парада гордости в Иерусалиме

Журналист радиостанции "Кан Бет" Веред Пельман сообщила о столкновениях между участниками Парада гордости и полицией в Иерусалиме. Она рассказывает, что полицейские, применяя грубую физическую силу, отбирают у демонстрантов плакаты с антивоенными лозунгами.

По словам Веред Пельман, полицейскими была атакована группа демонстрантов, среди которых был депутат Кнессета Офер Касиф.

О столкновениях также сообщает сайт Ynet. Это издание сообщает, что на крышах зданий находятся сотрудники полиции, которые лазерными указками "помечают" демонстрантов, несущих антивоенные плакаты.

Полиция подтвердила задержание одного демонстранта, который подозревается в нападении на сотрудника полиции в штатском.

По оценкам СМИ, в параде участвуют около пяти тысяч человек.