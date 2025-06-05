Памяти Ширы Банки: в Иерусалиме проходит парад гордости и толерантности

В Иерусалиме в четверг, 5 июня, проходит Парад гордости и толерантности – в этом году шествие посвящено десятилетней годовщине убийства Ширы Банки, 15-летней девочки, убитой религиозным фанатиком во время парада гордости, на который она пошла поддержать друзей.

Парад гордости и толерантности по традиции начался в парке Ган Паамон, после чего шествие проходит до парка Ган а-Ацмаут. По ходу шествия полиция перекрывает улицы, чтобы обеспечить безопасность участников и зрителей парада.

В парке Ган а-Ацмаут в 19:00 начнется масштабное мероприятие, в котором примут участие отец убитой Ширы Банки Ури Банки, представительница Штаба семей заложников Офакит Логаси, лидеры и активисты ЛГБТК+ организаций. Ожидаются также выступления многих израильских звезд.