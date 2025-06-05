Коалиционный кризис: ультраортодоксы требуют "голову" Эдельштейна

В четверг, 5 июня, премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретится с представителями ультраортодоксальных партий. Глава правительства также вторично побеседует с главой комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Юлием Эдельштейном.

В политической системе эти встречи называют решающими в попытке найти выход из политического кризиса.

Как сообщает "Кан", лидеры ультраортодоксов требуют увольнения Юлия Эдельштейна с поста главы комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне. "Если Нетаниягу хочет, чтобы коалиция сохранилась, он должен отстранить Эдельштейна от должности. Если это будет сделано, мы вновь обдумаем дальнейшие шаги", – заявили в "Яадут а-Тора".

Нетаниягу и Эдельштейн встречались вечером 4 июня. После этой встречи глава правительства заявил, что, по его мнению, есть возможность прийти к соглашению, которое позволит разрешить политический кризис.

Камнем преткновения на пути к договоренностям является требование Эдельштейна включить в

текст законопроекта санкции в отношении уклоняющихся от службы. Помимо прочего, речь идет об отмене скидок на муниципальный налог ("арнону"), лишение налоговых льгот, лишение права участвовать в лотерее "Цена для новосела", запрет на выезд из страны и даже лишение водительских прав.

Как сообщают СМИ, в ультраортодоксальных партиях были "потрясены" такими требованиями Эдельштейна. В ШАС заявляют, что глава комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне отказался от ранее достигнутых договоренностей. Духовный лидер ШАС, раввин Ицхак Йосеф, заявил, что принятие закона с такими санкциями автоматически означает завершение работы правительства.

Ожидается, что в ходе встречи с Эдельштейном премьер-министр Нетаниягу попытается убедить его отказаться от части требований. Ранее "Кан" сообщал со ссылкой на источники в окружении Нетаниягу, что, по мнению главы правительства, глава комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне перешел на сторону оппозиции и пытается развалить правительство.

Партии ШАС и "Яадут а-Тора" намерены подать на следующей неделе законопроект о роспуске Кнессета. Несмотря на это, пока ни один из министров от ультраортодксальных партий не подал в отставку. В политической системе убеждены, что глава ШАС Арье Дери продолжит попытки прийти к компромиссу, чтобы избежать выборов. Если ШАС откажется от намерения продвигать закон о роспуске Кнессета, это лишит смысла угрозы со стороны "Яадут а-Тора", поскольку этот блок имеет лишь семь мандатов и не в состоянии самостоятельно развалить коалицию, опирающуюся на 68 депутатов.

Напомним, что на следующей неделе законопроекты о роспуске Кнессета обещали подать партии НДИ и "Еш Атид".