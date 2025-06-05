Организация GHF: пункты раздачи продуктов в Газе не откроются утром

Американская гражданская организация Gaza Humanitarian Foundation (GHF), отвечающая за раздачу гуманитарной помощи жителям Газы, сообщила, что в четверг, 5 июня, продолжатся работы по реконструкции и повышению эффективности центров.

Ожидается, что пункты раздачи гуманитарной помощи возобновят работу позднее днем.

В среду, 4 июня, после восьми дней работы гуманитарные пункты GHF были закрыты для инфраструктурных работ. Организация заявила, что она оказалась неготовой к обслуживанию столь большого количества людей.

Палестинские источники сообщают, что ЦАХАЛ, в свою очередь, чтобы избежать столкновений с населением, строит вдоль дорог, ведущих к пунктам выдачи продуктов, земляные валы.