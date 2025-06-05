СМИ: ЦАХАЛ не исключает, что "Хизбалла" ответит на удары по пригородам Бейрута

Телеканалы "Кан-11" и "Кешет-12" передали, что ЦАХАЛ готовится к тому, что "Хизбалла" может ответить на удары по пригородам Бейрута. Радиостанция "Кан Бет" отмечает, что в данный момент нет особых указаний для населения.

Вечером 5 июня пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала "срочное предупреждение" для жителей южных пригородов Бейрута с призывом эвакуироваться.

Это один из редких случаев, когда ЦАХАЛ не только опубликовал карты с отмеченными на них зданиями, по которым будет нанесен удар, но и глава "арабского отдела" пресс-службы полковник Авихай Эдраи опубликовал видеообращение.

На картах ЦАХАЛа отмечены как потенциальные цели восемь жилых зданий в четырех кварталах.

ЦАХАЛ сообщил, что воздушное подразделение "Хизбаллы" организовало в указанных районах производство ударных беспилотников. Производство финансируется Ираном.

"Террористическая организация "Хизбалла" использовала беспилотники как один из главных компонентов для своих атак на Израиль. В настоящий момент террористическая организация занимается расширением производства беспилотников в преддверии следующей войны с Израилем", – говорится в сообщении пресс-службы.