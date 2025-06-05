ЦАХАЛ опубликовал срочное предупреждение для жителей пригородов Бейрута
Глава пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке полковник Авихай Эдраи вечером 5 июня обратился к жителям южных пригородов Бейрута с просьбой эвакуироваться.
Это один из редких случаев, когда ЦАХАЛ не только публикует карты с отмеченными на них зданиями, по которым будет нанесен удар, но и Авихай Эдраи обращается к жителям в видео.
На картах ЦАХАЛа отмечены как потенциальные цели 7 жилых зданий в трех кварталах.
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что под зданиями обнаружена террористическая инфраструктура "Хизбаллы", в том числе фабрики по производству беспилотников, финансируемые Ираном.
#عاجل إنذار عاجل للمتواجدين في الضاحية الجنوبية في بيروت وخاصة في الاحياء التالية: الحدث، حارة حريك، برج البراجنة في المباني المحددة بالأحمر وفق ما يُعرض في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها pic.twitter.com/cZfmj64ZXm— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 5, 2025