ЦАХАЛ опубликовал срочное предупреждение для жителей пригородов Бейрута

Глава пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке полковник Авихай Эдраи вечером 5 июня обратился к жителям южных пригородов Бейрута с просьбой эвакуироваться.

Это один из редких случаев, когда ЦАХАЛ не только публикует карты с отмеченными на них зданиями, по которым будет нанесен удар, но и Авихай Эдраи обращается к жителям в видео.

На картах ЦАХАЛа отмечены как потенциальные цели 7 жилых зданий в трех кварталах.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что под зданиями обнаружена террористическая инфраструктура "Хизбаллы", в том числе фабрики по производству беспилотников, финансируемые Ираном.