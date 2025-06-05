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Израиль

ЦАХАЛ опубликовал срочное предупреждение для жителей пригородов Бейрута

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Хизбалла
ЦАХАЛ
время публикации: 05 июня 2025 г., 20:49 | последнее обновление: 05 июня 2025 г., 21:03
ЦАХАЛ опубликовал срочное предупреждение для жителей пригородов Бейрута
Пресс-служба ЦАХАЛа

Глава пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке полковник Авихай Эдраи вечером 5 июня обратился к жителям южных пригородов Бейрута с просьбой эвакуироваться.

Это один из редких случаев, когда ЦАХАЛ не только публикует карты с отмеченными на них зданиями, по которым будет нанесен удар, но и Авихай Эдраи обращается к жителям в видео.

На картах ЦАХАЛа отмечены как потенциальные цели 7 жилых зданий в трех кварталах.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что под зданиями обнаружена террористическая инфраструктура "Хизбаллы", в том числе фабрики по производству беспилотников, финансируемые Ираном.

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