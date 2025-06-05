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Израиль

Либерман: Израиль вооружает группировки в Газе, поддерживающие "Исламское государство"

Газа
Биньямин Нетаниягу
Авигдор Либерман
Террористы
ШАБАК
время публикации: 05 июня 2025 г., 13:05 | последнее обновление: 05 июня 2025 г., 13:05
Либерман: Израиль вооружает группировки в Газе, поддерживающие "Исламское государство"
Yonatan Sindel/Flash90

Бывший министр обороны Авигдор Либерман заявил в эфире радиостанции "Кан Бет", что Израиль поставляет оружие боевым формированиям в Газе. По словам Либермана, речь идет о боевиках, поддерживающих идеологию "Исламского государства".

"По распоряжению премьер-министра Израиль поставляет оружие криминальным авторитетам в Газе. Эти люди исповедуют идеологию "Исламского государства". Насколько я понимаю, это решение не прошло утверждения военно-политическим кабинетом", – заявил Либерман.

По словам лидера НДИ, глава ШАБАКа был в курсе дела. "Я не знаю, в какой степени начальник генерального штаба был посвящен в происходящее", – добавил Либерман.

В ШАБАКе отказались как бы то ни было комментировать эти слова бывшего министра обороны.

Из канцелярии премьер-министра передали: "Израиль действует различными путями, используя различные средства для достижения победы над ХАМАСом. Эти действия предпринимаются по рекомендации всех глав оборонных структур".

Накануне в социальных сетях на арабском и иврите обсуждался некий Ясир Абу Шабаб, призывающий жителей восточных районов Рафиаха (Рафаха) возвращаться и жить в безопасности, без ХАМАСа. Ходят слухи, что в подчинении Абу Шабаба есть боевики-бедуины, готовые противостоять ХАМАСу. Сам он заявляет, что готов контролировать восток Рафиаха и обеспечивать нормальную жизнь жителям этих районов.

Израиль
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