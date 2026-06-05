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Израиль

В Израиле больше нельзя будет получить степень по переводу на русский язык

ИИ
Высшее образование
время публикации: 05 июня 2026 г., 08:07 | последнее обновление: 05 июня 2026 г., 09:06
В Израиле больше нельзя будет получить степень по переводу на русский язык
Flash90/Yossi Aloni

Университет Бар-Илан объявил студентам о закрытии кафедры перевода и переводоведения. Начиная со следующего учебного года набор на программу прекращается.

Кафедра была единственной в стране, присваивавшей академическую степень и диплом в области перевода – как письменного, так и устного (синхронного).

Кафедра ежегодно предлагала постоянный языковой курс иврит-английский, а также меняющиеся по спросу курсы по языковым парам – французской, арабской, испанской и русской.

В качестве основной причины закрытия кафедры в университете называют стремительный рост возможностей ИИ в области перевода, во многом вытеснившего традиционную профессиональную подготовку в этой сфере.

Следует отметить, что остаются программы подготовки переводчиков в Тель-Авивском университете и в колледже Бейт Берл, однако они не присваивают академическую степень, ограничиваясь профессиональным дипломом.

Израиль
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