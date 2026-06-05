Скандальные выборы госконтролера и требования ультраортодоксов. Итоги недели

Публикацию подготовил политический обозреватель Newsru.co.il Габи Вольфсон

Телефонный разговор премьер-министра Биньямина Нетаниягу с президентом США Дональдом Трампом, разговор, который по словам самого американского президента сопровождался оскорбительными эпитетами, судя по всему, окончательно прояснил главе правительства невеселую картину: мечтам о достижениях на внешнеполитическом или военном фронте, которые можно будет представить избирателям не суждено сбыться. Трамп не хочет возобновлять военные действия в Иране или предоставлять Израилю неограниченную свободу действий в Ливане даже ради того, чтобы приблизить победу Нетаниягу на выборах. Трамп был и остается президентом США, и его интересы отличаются от интересов Нетаниягу. Приоритеты Трампа ясны. Теперь премьер-министру Израиля, как и всей коалиции, остается завершить то, что можно завершить на внутренней арене, и отдать себя на суд избирателей.

Несмотря на то, что на этой неделе был утвержден законопроект о роспуске Кнессета, дата предстоящего голосования яснее не стала. Согласно публикации "Маарива", в "Ликуде" намерены провести праймериз не позднее 28 июля, и это означает, что в правящей партии ориентируются на то, что выборы состоятся в середине сентября. Однако, как говорят в "Ликуде", Нетаниягу все еще надеется договориться, в первую очередь с ультраортодоксами, о проведении выборов во второй половине октября.

Того же самого добиваются и на правом фланге, в первую очередь, Бецалель Смотрич. Шаги по утверждению законопроектов юридической реформы еще не завершены, и правые хотят использовать оставшееся время. Закон о разделении функций юридического советника правительства был утвержден на этой неделе в первом чтении. Глава комиссии Кнессета по законодательству Симха Ротман не теряет надежды завершить процесс его утверждения.

На этой неделе вступил в должность новый глава "Мосада" Роман Гофман, на этой же неделе был избран новый государственный контролер. С точки зрения коалиции, речь идет о двух очень серьезных победах. Однако вторая победа может оказаться пирровой и практически нивелировать в общественном мнении достижения первой.

В оппозиции тем временем продолжают подбирать регулярно падающие под ноги поводы для атак на коалицию и ищут формулу, которая позволит получить преимущество в опросах без арабских и ультраортодоксальных партий. Пока безуспешно.

Избрание госконтролера: семь бед один ответ?

Сцены, разыгравшиеся в Кнессете 3 июня, были почти непостижимыми даже по меркам нашей, далекой от стерильности политики. Избрание государственного контролера превратилось в одиозный спектакль, сцены которого еще долго будут обсуждаться.

Два кандидата претендовали на должность государственного контролера. Ни одного из кандидатов нельзя назвать слепым исполнителем воли сил анти-Нетаниягу. Адвокат Михаэль Рабело является фактически адвокатом Нетаниягу по политическим вопросам. Он не представляет премьер-министра в суде, где рассматриваются уголовные дела, однако почти всякий раз когда юридический советник правительства отказывается отстаивать позицию правительства по тому или иному вопросу, место Баарав-Миары, если она позволяет конечно, занимает Михаэль Рабело. Он же вел коалиционные переговоры от имени "Ликуда". Само выдвижение такого человека на пост государственного контролера – то есть того, кто должен оценивать нормативное и законное содержание деятельности в том числе премьер-министра, уже вызвало немало поднятых бровей, тем более, что конкурентом Рабело был отнюдь не ставленник Ицхака Амита или Гали Баарав-Миары. Отставной судья Йосеф Эльрон, один из наиболее ярких противников доктрины Аарона Барака и его последователей. Он пытался изменить порядок избрания главы Верховного суда, считается сторонником реформы Ярива Левина или по крайней мере, ее части. По иронии судьбы именно его поддерживала оппозиция, занятая лишь одним – желанием не допустить победы Рабело.

После первого круга голосования казалось, что эта цель вполне достижима – 60 депутатов проголосовали за Эльрона, и ему не хватало лишь одного голоса, чтобы победить. Нетаниягу забил тревогу: он вызвал к себе в канцелярию нескольких депутатов, считавшихся своевольными. Как рассказал в эфире "Кан РЭКА" со слов одного из них депутат Кнессета Авихай Буарон, Нетаниягу "просил, убеждал и требовал" голосовать за Рабело. Премьер остался верен себе и недоверчив к другим, потребовав, чтобы "подозреваемые" депутаты зафиксировали на видео момент своего голосования именно за Рабело и отправили видео главе фракции. Такая форма уговоров сработала, Рабело победил во втором круге, а через 10 минут после объявления результатов оппозиция подала апелляцию в БАГАЦ.

С юридической стороной вопроса предстоит разбираться судьям, и им же предстоит решать, пойти ли на радикальный шаг – отмену голосования из-за нарушения принципа тайности. Пока юридическая советница Кнессета Сагит Афик заявила, что не видит оснований для отмены выборов государственного контролера. С политической точки зрения, этот фарс может иметь два объяснения: Нетаниягу, отлично понимавший, что кандидатура Рабело вызовет скандал, стремился таким образом вдохнуть жизнь в своих сторонников, или глава правительства заставляет БАГАЦ принимать окончательное решение: оставит назначение в силе – слава Богу, отменит – появится новый повод для нападок. Win win situation.

Скандал вокруг избрания государственного контролера разразился через два дня после того, как коалиция одержала уверенную победу в деле назначения Романа Гофмана на должность главы "Мосада". БАГАЦ не только отклонил большинством голосов апелляцию, поданную против назначения. Судья Алекс Штайн был настолько возмущен оскорбительными эпитетами в адрес Гофмана ("рецидивист" и т.д), что потребовал наложить судебные издержки на "Движение за чистоту власти", в чьей петиции фигурировали особо резкие формулировки. Остальные члены коллегии не согласились с этим требованием, и судья Штайн ограничился тем, что посвятил абзац в своем вердикте критике в адрес адвоката Элиада Шраги. "Ликуд" мог бы пожинать плоды этой победы, однако пришло время избирать государственного контролера – и тут коалиция показала, что умеет побеждать и по-другому.

Ультраортодоксы: последний бой или расчет на будущее?

На этой неделе ультраортодоксальные партии вернулись к идее, которую озвучивали уже на первых этапах работы нынешней коалиции. В "Яадут а-Тора" и ШАС потребовали утвердить до выборов Основной закон об изучении Торы. По сути, речь идет об альтернативе так и не утвержденному закону о призыве. Речь идет о признании изучения Торы "важной и продолжительной службой на благо народа Израиля", что в свою очередь наделяет учащихся йешив льготами равными или почти равными тем, что получают служившие в армии. Этот законопроект совместно с "законом о яслях", должен стать искупительным пакетом, помогающим ультраортодоксам забыть "прегрешения" Нетаниягу и сохранить союз с ним. В то же время, никто в политической системе всерьез не верит, что такие сложные законы можно утвердить в считанные дни, оставшиеся до роспуска Кнессета. Скорее всего, речь идет "показательных выступлениях" для избирателей, которые разгневаны отсутствием достижений у ультраортодоксальных депутатов за время работы самого удобного в истории правительства.

Чтобы избежать потери голосов Гафни и Дери изображают бурную деятельность, продвигая законопроекты, которые нет шансов утвердить, и направляя возмущенные письма премьер-министру и его приближенным.

Нетаниягу предпринял попытку возобновить обсуждение закона Бисмута, однако в ШАС и "Яадут а-Тора" наложили вето. Этот поезд уже ушел.

На минувшей неделе проходили и демонстрации протеста против задержания дезертиров. В ответ харедим блокировали железнодорожное сообщение и фактически напали на дом заместителя главы Верховного суда Ноама Сольберга. Полиция не справляется, ультраортодоксальные партии обвиняют друг друга, а Нетаниягу опасается, что вопрос о месте ультраортодоксов в обществе и в армии вновь окажется в центре предвыборной кампании. Это ему ничего хорошего не сулит.

Праймериз: как изменятся предвыборные списки?

На данный момент есть две партии, которые объявили о намерении провести праймериз в предвыборный список. Речь идет о "Ликуде" и партии "Демократим". Даты праймериз еще не названы, однако и там и там говорят, что праймериз пройдут не позднее 28 июля.

Нетаниягу серьезно озадачен необходимостью изменить состав списка. Как сообщал "Маарив", в опалу попали как слишком независимый Эли Далаль, выступавший против закона о призыве и против кандидатуры Михаэля Рабело на должность государственного контролера, так и слишком эксцентричная Тали Готлиб. Оба скорее всего будут наблюдать за работой Кнессета 26-го созыва уже по телевидению.

Дискуссия о праве Нетаниягу кооптировать своих людей в список остается открытой. В то же время, в "Ликуде" не прекращают циркулировать слухи о намерении главы партии отменить праймериз (по некоторым утверждениям, только на выборы в Кнессет 26-го созыва) и вернуть к жизни так называемую распределительную комиссию, которая определит порядок мест в предвыборном списке и вернет Нетаниягу фактически полный контроль за его составом. В аппарате "Ликуда" Нетаниягу со всей вежливостью посоветовали забыть об этой идее.

Айзенкот по следам "Бэяхад": кому выгодно объединение?

Вечером 4 июня телеканал "Кешет" опубликовал результаты опроса, которые Амит Сегаль интерпретировал как "сигнал не учебной тревоги для Нафтали Беннета". По этому опросу блок "Бэяхад" набирает 21 мандат, а партия "Яшар" Гади Айзенкота – 19. Это самый маленький разрыв между партиями блока "только не Нетаниягу". Айзенкот продолжает усиливаться в опросах, и уже выглядит как реальный конкурент Нетаниягу. При этом Нафтали Беннет не находит дополнительных источников голосов.

На уходящей неделе лидеры "Бэяхад" – Беннет и Лапид призывали Айзенкота присоединиться к их блоку. На фоне опросов, свидетельствующих об усилении Айзенкота, ему нет никакого смысла идти сейчас на союз с другими партиями. Этот вопрос станет актуальным вновь перед подачей предвыборных списков. Если тенденция в опросах сохранится, Айзенкот может и согласится объединиться с "Бэяхад", но только при условии получения им первого места в списке. Будет ли готов уступить Беннет? Ответа на этот вопрос нет, равно как и объединения в оппозиции.

Тем временем продолжается формирование новых списков, которые могут повлиять на ход предвыборной кампании. На этой неделе сообщалось, что глава партии "Милуимниким" встречался с бригадным генералом хапаса Деди Симхи, а также с бывшим депутатом от "Ямина" Абиром Карой. Участники встречи убеждены, что при наличии правильных объединений у этого союза есть шанс преодолеть электоральный барьер и стать фактором при формировании любой коалиции.

5 июня – 59 лет со дня начала Шестидневной войны. Эта война завершилась блистательной победой Израиля, однако породила вопросы, на которые никто так и не дал ответа. Один из них: какова будущая судьба территорий, перешедших под контроль Израиля в эту войну? Газа в 2005 году была передана Палестинской администрации и очень скоро стала "государством ХАМАСа", ранее Синай был передан Египту, на Голанские высоты и освобожденную часть Иерусалима распространен суверенитет Израиля. Над Иудеей и Самарией повис большой знак вопроса. Более того, судя по всему, и в израильском руководстве не имеют четкого ответа на вопрос о будущем или желательном для нас будущем этих территорий. Чем быстрее мы дадим себе ответ на этот вопрос, тем будет лучше, в первую очередь для нас самих.