Обсуждение законопроектов и акции протеста: продолжается борьба вокруг юридической реформы

5 марта состоится внеочередное пленарное заседание Кнессета, в ходе которого депутаты проголосуют по вопросу об изменении порядка избрания представителей парламента в комиссию по назначению судей.

В соответствии с изменениями, избрание новых представителей в комиссию будет отложено. В коалиции заинтересованы в том, чтобы выборы состоялись уже после того, как будет утвержден закон о новом составе комиссии.

Проведение пленарного заседания Кнессета в воскресенье является крайне редким шагом. Решение о проведении этого заседания было принято в связи с тем, что из-за праздника Пурим нынешняя неделя очень короткая: дополнительное заседание состоится утром 6 марта, после чего парламентская деятельность прервется на неделю.

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Помимо изменения регламента выбора представителей в комиссию по назначению судей, Кнессет утвердит сегодня в первом чтении законопроект о запрете вносить квасное на территорию больниц в дни праздника Песах. Это голосование состоится по настоянию ультраортодоксальных партий.

5 марта комиссия Кнессета по законодательству утвердила к первому чтению законопроект о преодолении вето БАГАЦа, а также закон о порядке отмены обычных законов. Депутаты от оппозиции бойкотировали голосование. Согласно утвержденным законопроектам, для того, чтобы отменить закон, принятый Кнессетом, необходимы 80% состава судейской коллегии (12 из 15 судей). В свою очередь, для повторного утверждения законопроекта необходимо провести его в трех чтениях большинством в 61 голос. Ожидается, что голосование на пленарном заседании Кнессета в первом чтении состоится 13 марта.

В свою очередь, противники реформы продолжают акции протеста. На ближайший четверг назначен еще один день "национального протеста против диктатуры". Организаторы этого дня заявляют, что намерены "своими делами и своими душами заблокировать разрушение израильской демократии". Расписание мероприятий, запланированных на этот день не сообщается, однако организаторы заявили, что "чем быстрее будет бежать вперед правительство в своем безумии, тем сильнее будет наш ответ". В минувшую субботу, 4 марта, на акции протеста вышли сотни тысяч противников юридической реформы.

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Одновременно продолжают публиковаться сообщения о закулисных переговорах, которые ведутся в эти дни. Газета "Исраэль а-Йом" сообщает, что несколько рабочих групп ведут переговоры о деталях реформы. Пока неясно, на каком этапе находятся эти переговоры и достигнут ли прогресс, но, как пишет журналист Ариэль Каана, министр юстиции Ярив Левин и глава комиссии Кнессета по законодательству Симха Ротман осведомлены о ходе переговоров. Диалог ведется при посредничестве президента Ицхака Герцога.

Официальных переговоров в настоящий момент нет, так как стороны не в состоянии договориться об условиях их начала. Оппозиция по-прежнему требует от коалиции декларации о замораживании процесса утверждения законопроектов, формирующих реформу. В окружении министра юстиции Ярива Левина категорически отвергают это требование, заявляя, что оно станет "подарком для протестующих".

В оппозиции нет единого мнения о дальнейших шагах. В то время как глава "Еш Атид" Яир Лапид вновь сказал в минувшие выходные, что требует введения полного моратория на продвижение законов, в Кнессете говорят о том, что глава "Махане Мамлахти" Бени Ганц поддерживает контакты с окружением Биньямина Нетаниягу, пытаясь найти почву для компромисса. Как сообщал ранее телеканал "Решет", на прошлой неделе Нетаниягу намеревался объявить о недельном замораживании процесса утверждения законов, однако отказался от этого шага после того, как министр юстиции Ярив Левин предупредил, что в этом случае подаст в отставку.

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Инициатива четырех депутатов Кнессета – Гади Айзенкота, Хили Троппера (оба "Махане Мамлахти") и Юлия Эдельштейна и Дани Данона (оба "Ликуд") по принятию компромисса, предложенного президентом, также пока не получила развития. "С нашей стороны есть те, кто боятся выглядеть слабыми, а с той стороны есть те, кто боятся пойти на конфронтацию с оголтелыми лидерами уличных протестов", – заявил в интервью "Кан РЭКА" Юлий Эдельштейн.

5 марта министр юстиции Ярив Левин, министр финансов Бецалель Смотрич и глава комиссии Кнессета по законодательству Симха Ротман опубликовали совместное заявление.

"Мы приветствуем предложение ведущих экономических организаций, призвавших к дискуссии по реформе без предварительных условий", – заявили они. "С первого дня мы сказали, что выступаем за диалог в попытке прийти к взаимопониманию или, по крайней мере, уменьшить зону несогласия. Мы принимаем предложение и призываем всех представителей оппозиции, имеющих отношение к реформе, явиться в канцелярию президента в ближайший вторник для начала переговоров без предварительных условий", – говорится в заявлении

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Глава "Махане Мамлахти" Бени Ганц тут же опубликовал ответ: "Господа, довольно манипуляций. Комиссия Кнессета по законодательству заседает сейчас и мчится вперед, а вы приглашаете нас к диалогу? Не надо ждать вторника. Сообщите, что вы останавливаетесь, и уже сегодня встретимся в канцелярии президента".