14-й канал ИТВ: Ицхак Абарджиль готовил побег из тюрьмы

Ицхак Абарджиль, один из лидеров криминального мира в Израиле, приговоренный к трем пожизненным срокам, по всей видимости, готовился к побегу из тюрьмы.

По информации 14-го телеканала, подозрение на то, что Абарджиль выжидает подходящий момент для побега возникло после того, как у него были найдены ключи от наручников. Это произошло около недели назад при переводе криминального авторитета в тюрьму "Адарим". Ключи были найдены под одеждой заключенного.

Источник в Управлении тюрем предположил, что воспользоваться ключами Абарджиль мог, например, во время получения медицинской помощи. При этом источник отметил, что Ицхаку Абарджилю нечего терять, что может толкать его на отчаянные поступки.

В июне 2022 года Тель-Авивский окружной суд приговорил Ицхака Абарджиля к трем пожизненным заключениям и еще 15 годам тюрьмы, постановив, что организованный им в 2003 году криминальный теракт, в котором погибли три непричастных человека, "ничем не отличался от других терактов того времени". Помимо тюремного срока Абарджиль был приговорен к выплате 1,5 миллионов шекелей штрафа и 114 тысяч шекелей компенсации семье каждой жертвы.

Ранее он был признан виновным в трех убийствах, наркоторговле в особо крупных объемах, создании организованной преступной группировке и ряде других преступлений.

По тому же делу, получившему название "Дело 512", было вынесено еще семь приговоров. Офер Буадана, признанный виновным в тройном убийстве, был приговорен к трем пожизненным срокам и еще пяти годам тюрьмы.

Ави Рухан, замещавший Абарджиля, когда того не было в стране, получил 25 лет тюрьмы. Аарон Сасон был приговорен к 12 годам тюрьмы, Яаков Бен-Шитрит – к десяти годам тюрьмы за наркоторговлю и нанесение тяжких телесных повреждений.

Шимон Сабах, причастный также к гибели Маргариты Лаутиной на пляже в Бат-Яме, был приговорен к 16 годам тюрьмы. Патрик Амос и Ави Локер получили по пять лет тюрьмы.

Адвокат Абарджиля утверждал, что госсвидетели, на показаниях которых было построено дело, совершили куда более тяжкие преступления.

Ключевым инцидентом в деле 512 стал взрыв на улице Йегуда а-Леви в Тель-Авиве в 2003 году, организованный Абарджилем с целью покушения на своего конкурента Зеэва Розенштейна. В результате взрыва погибли житель Эйлата Моше Мизрахи, житель Тель-Авива Рахамим Цруя и житель Ашдода Нафтали Магад. Множество людей получили ранения.